Mario Kadastik õpilaste kiirtestimisest: eesmärk on hoida koolid lahti

Alates 1. novembrist on kavandatud kogu koolipere kiirtestimine. "Terevisioonis" näitas teise klassi õpilane Maria Peetson kiirtestide korrektset tegemist.

Haridus- ja teadusministeeriumi teadusnõuniku Mario Kadastiku sõnul peaksid tänasest testid kõikides koolides olemas olema. Juhendmaterjale testi tegemiseks leiab nii koolidesse saadetud kiirtestide hulgast kui ka haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt.

Kiirtesti tegemist demonstreeris teise klassi õpilane Maria Peetson, kelle sõnul on ta ka varem kiirtesti tegema pidanud.

Kadastiku sõnul peavad õpetajad õpilasi kiirtesti sooritamisel juhendama. Erilist tähelepanu vajavad lapsed, kellel on tegemist esmakordse testimisega.

Esimese ülesandena peab laps võtma vatitiku, jälgides, et ta sõrmedega vatiosa ei puutuks. Samuti ei pea Kadastiku sõnade kohaselt tikku väga sügavale lükkama, vaid piisab mõnest keerutamisest nina eesosas. "Viis korda ühel pool ja viis korda teisel pool," juhendas Kadastik õpilast.

Seejärel tuleb avada vedelikuga täidetud proovianuma kork ning keerutada selles vatitikku 30 sekundi jooksul. Pärast seda tuleb tikk anuma seest välja võtta ja kork peale keerata. Nüüd peab anumast tilgutama neli tilka testialuse väiksemale osale. Testi tulemus ilmub 15 minutiga.

"Eesmärk on hoida koolid lahti," rääkis Kadastik ja lisas, et mida rohkem lapsi kiirteste teeb, seda kiiremini tuvastatakse koroonaviirusega nakatunud.

Kadastik ütles, et praegune eesmärk teha teste koolides ning kui õpilased oskavad juba iseseisvalt kiirteste teha, saavad nad enne kooli tulemist testi kodus ära teha.

Maria Peetsoni arvates ei olnud testi tegemine keeruline. Ka Kadastik arvab, et testile ei kulu palju aega ning ministeeriumi soovitusel peaksid koolid testimist tegema esimeses tunnis.

Kui selgub, et õpilase test osutub positiivseks, peab laps suunduma võimalikult kiiresti koju ning leppima perearstiga kokku PCR-testi aja. PCR-test on täpsem ning kiirtestidega üritatakse tuvastada võimalikke nakatunuid. "Positiivne ei tähenda automaatselt, et oled nakatunud," mainis Kadastik.

Kiirteste peaksid õpilased tegema kolmel korral nädalas. Seda nii esmaspäeval, kolmapäeval kui ka reedel. Hiljem üritatakse testi teha kahel korral nädalas ja kodus.