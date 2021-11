Klounikostüümis Harry Styles kaverdas Britney Spearsi lugu "Toxic"

New Yorgis toimunud kahepäevalist kontsertetendust nimetas artist halloween'ist inspireeritult "Harryweeniks". Publiku seas leidus palju kostümeeritud inimesi ning pettumust ei valmistanud ka Styles ise.

Halloween'i eelõhtul riietus artist ennast filmi "Võlur Oz" tegelaskujuks Dorotyhks ning esitas lugu "Over the Rainbow". Ka bändi teised liikmed olid filmi tegelaskujudeks kostümeeritud.

Somewhere Over The Rainbow, Harry Styles, live from Madison Square Garden. #Harryween

10.30.21



: goldenhoran__pic.twitter.com/uaMslnCLdp