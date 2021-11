Sydneysse ilmus hiiglaslik nukk Netflixi hittsarjast "Squid Game"

Nii nagu Netflixi sarjas, suudab hiigelnukk keerata pead ning öelda: "Punane tuli, roheline tuli".

Nukku võis näha sarja "Squid Game" esimeses osas. Nuku eesmärk oli tuvastada mängijad, kes ei püsinud paigal.

Erinevalt sarja jõhkrast episoodist ei ole hiigelnukul võimalust mängijaid vigastada.

Sydney, Australia:



They put a functioning 15-foot-tall replica of the 'Red Light, Green Light' doll from Squid Game in Sydney Harbor...pic.twitter.com/MgxaEyDrlD