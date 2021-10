Talisuplejad avasid Tallinnas hooaja

Kuigi mitme huvilise jaoks kestis veega kokkupuude mõnikümmend sekundit, siis kogenud suplejad ujusid vees ka pikemaid ringe.

"Ikka tervis. Hea enesetunne. Pärast, kui välja tuled, on väga mõnus olla," rääkis Taavi "Aktuaalsele kaamerale" talisupluse plussidest.

"Sa tuled mugavustsoonist välja ja paned ennast uude olukorda, et üha rohkem ma suudan vees olla,. Esimene kord ma olin umbes kümme sekundit, aga täna ma käisin kolm minutit," rääkis Kristin.

"Praegu tuled veest välja, ilm on nagu suvi. Meil suvi on nii lühike, siis ongi hea pikendada natukene, päike paistab, ilm on ilus, meeleolu on hea, väike saun ja õlu," kirjeldas Jaanis.

Taliujumisklubi Noblasulps juhi Märt Lepiku sõnul on võrreldes nelja aasta taguse ajaga huvilisi ja võimalusi juurde tekkinud. Nii on sel aastal ujumiskoha juurde loodud ka saunade ja riietusruumi kasutamise võimalus.

"Kui me alustasime neli aastat tagasi, redeli siin esimest korda sisse pistsime, siis peale meie käis võib-olla ainult paar inimest siin kevadeks ujumas. Kaks aastat hiljem, 2020 kevadel olime nii, et ise seisime oma redeli taga järjekorras, et vette pääseda. Nii et see on kindlasti tõusev ja populaarsemaks muutuv tervise parandamise viis," selgitas Lepik.

Neile, kes ei ole veel taliujumisega alustanud, aga sooviksid seda teha, on asjaosaliste sõnul just praegu õige aeg alustada.

"Praegu on ideaalne aeg, vesi meres ei lähe nii järsku külmaks, siin on mõnus järgemööda harjutada selle jahedusega," rääkis Jaanis.