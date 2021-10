The Rolling Stonesi muusikavideos näeb tantsivaid robotkoeri

The Rolling Stones tähistas oma loo "Start Me Up" 40. aastapäeva uue videoga.

Singli "Start Me Up" uusversioonis näeb robotkoeri, kes püüavad jäljendada orginaalvideos tantsivaid inimesi.

Video valmis koostöös tehnoloogiaettevõtte Boston Dynamicsiga.

"Start Me Up" ilmus 1981. aasta augustis ning oli bändi 16. albumi "Tattoo You" esisingel. Lugu saavutas Ühendkuningriigi singlite edetabelis seitsmenda koha ja on tänaseni bändi viimane singel, mis on jõudnud esikümnesse.