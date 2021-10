Kettagolfar Kristin Tattar: ma ei uskunud, et see võiks olla unistuste töö

Kristin Tattar on professionaalne kettagolfar. Peagi saab spordiala tippsportlaseks ka Keiti Tätte, kelle esimene professionaalne kettagolfi võistlus toimub 2022. aasta veebruaris Las Vegases. "Ma ei suuda ära oodata," sõnas Tätte.

Kristin Tattari sõnul on tegemist unistuste tööga. "Ma ei uskunud, et see võiks olla kunagi unistuste töö, sest ma isegi ei osanud sellest unistada," rääkis Tattar ja lisas, et ei oskaks paremat töökohta ette kujutada. Ka Tätte sõnas, et veel aasta alguses ei osanud ta aimata, et järgmist aastat alustab ta profisportlasena.

Selleks, et saada tipptasemel kettagolfariks, peab naiste sõnul olema piisavalt töökust ja järjepidevust. "Kui millegi kallal kogu aeg tööd teed ja unistad, siis on kõik võimalik," sõnas Tattar.

Mängu põhimõte on saada ketas võimalikult väheste visetega korvi. Tattar meenutas, et kui esimest korda kettagolfi mängis, tundus talle spordiala kummaline ja pakkus nalja. Nüüd naine enam spordiala sellise pilguga ei vaata. Tätte sattus esimest korda kettagolfi mängima talvel. "See juhtus südatalvel, kui väljas oli -20 kraadi," rääkis naine ja lisas, et talle hakkas spordiala kohe meeldima.

Varasemalt on naised kokku puutunud ka teiste spordialadega. Nii on Tattar tegelenud aastaid suusatamisega ning kuulunud isegi noortekoondisesse. Keiti Tätte on tegelenud iluvõimlemise ja ratsutamisega.

Mõni aeg tagasi allkirjastas Kristin Tattar poolemiljonilise dollari suuruse lepingu Rootsi firma Latitude 64 tiimiga ning on nüüdseks üks enimteenivamaid kettagolfareid maailmas.

Sportlased rääkisid, et kettagolf sõltub palju ilmastikust. "Ilm võib väga ebameeldiv olla," mainis Tätte ja rääkis loo, kuidas võistlused on kõva tuule tõttu ära jäetud. Samuti lisas Tattar, et on võistelnud Kanadas isegi siis, kui oli orkaan. "Me mängisime lühendatud versiooni sellest rajast. Järgmiseks päevaks seda rada enam ei olnud."

Lisaks poest ostetud ketastele on Kristin Tattaril ka oma signatuurkettad, mis on loodud naisele sobiliku disainiga. "Need kettad on loodud selleks, et seda mängijat toetada," rääkis Keiti Tätte, kelle kotist leiab konkurendi Kristin Tattari kettaid.