Uue singli "Müüt" autorid on Tanel Padar ja Stig Rästa. See on Padari esimene koostöö Stig Rästaga. "Pean Stigist väga lugu ja Stig on minu arvates Eesti üks parimaid kaasaegse popmuusika loojaid," rääkis Padar.

Saates tuli ettekandele ka Padari teine lugu "Milles on asi".