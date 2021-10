Tanel Padar investeerimisest: see on hasarti tekitav

Padari uus lugu "Müüt" ilmus mehe 41. sünnipäeval. Uuelt aastalt ootab Tanel Padar saada kahekordseks isaks. "Pole jäänud palju oodata," mainis laulja. Hetkel on Padaril kodus kaheaastane tütar Linda. Mees mainis, et tütar on väga ettevõtlik, kuid kohati kärsitu.

Pikalt on räägitud loomeinimeste kehvast majanduslikust seisust. Tanel Padar tõdes, et hakkas enda majanduslikule seisule mõtlema juba kümme aastat tagasi ning ei näe hetkel veel enda rahalises seisus probleemi. Põhjus majandusliku olukorra kindlustamiseks ei olnud ainult rahas, vaid muusik ei teadnud, kas ta üldse kunagi lavalaudadele naasta soovib või tema tervis seda võimaldab. "See oli ka põhjus, miks ma kooli läksin," rääkis mees, kes lõpetas alles mõned aastad tagasi keskkooli.

Majanduslikult kõige kehvemini elas muusik pärast Eurovisiooni lauluvõistluse võitmist. Põhjus oli selles, et paljud tolleaegsed austajad ei julgenud Padarit ja tema bändi esinema kutsuda, sest arvasid, et muusik küsib liiga suuri summasid.

Lisaks laulmisele tegeleb Padar aktiivselt investeerimisega. Mees tõdes, et peamine eesmärk, miks inimesed investeerimisega alustavad on finantsvabaduse saavutamine. "See tegelikkuses on hobi ja mingist hetkest muutub see olude sunnil kohustuseks või tööks," rääkis Padar. "See on hasarti tekitav." Padar soovitas inimestel hakata investeerima nii vara kui võimalik ja lisas, et tema tütrele avati investeerimiskonto juba kolmenädalaselt.

Saates tegid Padarile videotervituse ka Helena Veidenbaum ja Rannar Laur, kes soovivad tulevikus enda pulmas esinemas näha Tanel Padarit. Selleks, et vajalik summa kokku saada, müüvad noored isetehtud moosi. Padari sõnul on noorte ettevõtmine tore ning andis mõista, et eelkõige tasuks bändiga ühendust võtta ja vaadata, kas leidub kuupäev, mis nii pulmalistele kui ka bändile sobiks.

Pulmades on Padar esinenud palju, kuid tõdes, et on olnud periood, kui ta sellest keeldus. "Ma ei olnud nõus pulmas esinema, sest mulle tundus, et pulmalised teevad endale natukene liiga sellega. Võetakse hästi kallis esineja ja justkui saadakse jube vähe," rääkis muusik ja lisas, et soovib enda peol näha esinejat, kes mängib ühe seti asemel vähemalt kuus. "Ma tahaks, et pidu kestaks."