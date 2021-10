Tartus selgusid Eesti parimad noored eetilised häkkerid

Kaheksa tunni jooksul pidid noored lahendama ülesandeid, mille stsenaariumite autorid olid Eesti parimad küberturbe eksperdid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Suhteliselt pingeline. /.../ Siin on praegu smart air space ehk lennunduse ülesanded, kus on häkitud sisse lennundussüsteemidesse ja tuleb neid parandada," kirjeldas Tartu Tamme gümnaasiumi õpilane Markus.

Lennundusülesannetele eelnesid targa linna ja targa kodu plokk. Näiteks pidid noored lahendama olukorra, kus häkitud nutikülmkapp asus järsku tellima vaid karastusjooke.

Võistlus toimus samal küberharjutusväljakul, mida on õppustel kasutanud paljude riikide valitsused, rahvusvahelised organisatsioonid ja suurettevõtted.

"Kõik ülesanded, mida noored lahendavad, on sellised, et noored on alati heade poolel. Sest heade poolel on meid alati liiga vähe, kui tegemist on kübermaailmaga. Nii et tegelikult me koolitame häid häkkereid, eetilisi häkkereid.

Meie ümber on küberrünnakuid kogu aeg ja sellepärast oleme võtnud sihikule noored, sest noori saame veel positiivselt mõjutada," selgitas Cyber Battle of Estonia peakorraldaja Marki Tihhonova-Kreek.

Kuna läbitud on juba Narva, Tallinna, Tartu, Paide ja Pärnu eelvõistlused, olid laupäevases finaaalis võistlemas tublimatest tublimad noored häkkerid, nende seas oli nii keskkooliõpilasi kui ka juba selles valdkonnas töötavaid tudengeid.

"Siin on lihtsalt väga palju erinevaid asju kokku pandud. See pole mitte kunagi üksluine. Alati on midagi uut õppida. Isegi kui on mingi asi, mis vähem huvitab, siis selles valdkonnas on alati mingeid uusi ja huvitavaid asju, mida kogu aeg peale tuleb ja millest saab õppida," rääkis Tallinna tehnikaülikooli küberturbe tudeng Marion.

Võistluste võitis Tallinna võistkond Forkbomb koosseisus Peeter Aleksander Randla, Siim Alas, Rainer Viikman, Karl Joosep Onoper ja Jan Hendrik Jõgi. Teine koht läks samuti Tallinna, võistkonnale Muumitrollid (Marko Tsengov, Henri Kivi, Kristjan Kukk, Oskar Mõttus, Kerdo Põldsaar). Kolmanda koha pälvis Tartu võistkond RM Hints (Gregor Lass, Markus Tamm, Roomet Sütt, Hendrik Matvejev, Katariina Parkja).