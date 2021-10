"Next year" on Macklemore'i uus singel pärast kaheaastast pausi.

Macklemore tõdes, et tegemist on üle pika aja uue muusikaga ning ta on rõõmus, et saab koostööd teha sõbra Ryan Lewisega.

"Next Year" on räppari esimene singel tema peagi ilmuvalt sooloalbumilt. Hetkel pole teada albumi nime, kuid see on järg 2017. aastal ilmunud plaadile "Gemini".