Doktor Kuido Nõmm: praegune olukord on halvem kui sõda Afganistanis

Kevadel sai hoo sisse kodanikualgatus PAI, mis tegi tänukummarduse õdedele ja hooldustöötajatele, kes peavad silmitsi seisma koroonaviiruse vastasega.

Kuido Nõmme sõnul on väga liigutav, et inimesed tulevad kodanikualgatusega kaasa ning tõdes, et hetkel on algatusest isegi rohkem abi kui oli kevadel. Sügisene haigete arvu tõus jätab mulje, et pandeemial ei tule veel lähiajal lõppu, kuid Nõmm leiab, et igasugune tervishoiutöötajatele suunatud toetus on igati teretulnud. "Igasugune toetus, mis me tunneme, tõstab moraali ja valmisolekut selle kõigega praegu toime tulla."

Poliitikud ning riigijuhid on praegust pandeemiat võrrelnud sõjaolukorraga. Doktor Kuido Nõmm, kes on päriselt Afganistanis sõjas viibinud, tõdes, et olukord Eestis ei ole kiita. "Julgen öelda, et praegune situatsioon on halvem." Nõmm lisas, et kui Afganistanis oli sõda lokaalne ja haavatuid sai evakueerida kindlamasse kohta, siis praegu oleme seisukorras, kus ressursside valik on piiratud.

Nõmme sõnul on hetkel kõige suurem koormus meditsiiniõdedel. Meditsiiniõed on väsinud, kuid pingutavad üksteise nimel. Nii teevad mitmed meditsiiniõed lisavahetusi, kuna teavad, et muidu jääks haigetega tegelema üks õde, kuid ideaalis peaks seal olema neid vähemalt kolm.

Tulevikku Nõmm ennustada ei oska, kuid arvab, et hullem aeg on veel ees. Koroonaviirusesse nakatunute arv on suur ning iga päev lisandub inimesi, kes vajavad haiglaravi.

"Ma olen harjunud ja aktsepteerin seda, et inimesel on õigus olla selline nagu ta on, kaasa arvatud ka rumal," on doktor Nõmm seisukohal, kuid nentis, et näeb viga ka valitsusjuhtides. "Juhid, kes ees peaksid seda kriisi juhtima, nemad peaksid olema oluliselt targemad kui need inimesed."

Koroonakriisi lahendamine on ebaõnnestunud, sest puuduvad edukad tulemused. "Igasugune kriisi lahendamine peab hakkama pihta juhtimisest," rääkis katastroofimeditsiini õppejõud Nõmm.

Paljud vaktsineerimata patsiendid ei usu doktor Kuido Nõmme sõnul ka pärast haiguse läbipõdemist, et koroonaviirus eksisteerib. Nõmme sõnul on hämmastav, et kuigi vaktsiinivastaseid oli ka enne väiksemas kogukonnas, siis praeguses kriisis on suutnud väike grupp leida väga laialdast kõlapinda.

Doktor Kuido Nõmm paneb inimestele südametele, et noored võiks rohkem mõelda enda vanemate sugulaste peale ning üritada neile selgitada, kui ohtliku viirusega on tegemist.

