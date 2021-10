Balti jaama turu halloween'i dekoratsioonid keskenduvad ületarbimisele

Igal halloween'il on Balti jaama turule meeleolu loodud - kas kõrvitsate, nõidade või tontidega. Sel aastal läheneti asjale teisiti ja tehti väljapanek sellest, mis on päriselt hirmutav.

"Mõtlesime prügireostuse ja ületootmise peale," sõnas Balti jaama turu turundusjuht Egle Tüksammel. Turul on 11 erinevat eksponaati, millega vaataja saab tutvuda ning lugeda kõrvaolevat hirmutavat fakti. "Mingil määral tahame inimesi hirmutada, aga eelkõige mõtlema panna," ütles Tüksammel. Väljapaneku sõnum on, et kõike saab teha läbimõeldult ja mõistlikult.

Näiteks kannavad kolm merest välja tulnud kalavõrkudest tegelast endaga kaasas prahti, mis nende külge kinni jäänud. Taaskasutatud desinfitseeritud maskidest on loodud lained, mis sümboliseerivad tänapäeva probleemi - maskid satuvad üha enam loodusesse, kus nende koht pole.

Kunstniku Belliisi Seenemaa loodud udusulgedega lumeinimesed räägivad liikide väljasuremisest. "Me tarbime metsikult, aga mitte ainult asju. Tarbime toitu, teisi olendeid ja inimesi. See on küll kurb, aga me proovime seda ka veidi iroonilise pilguga vaadata," rääkis kunstnik.