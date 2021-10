Elina Born uuest singlist: esimest korda hakkas mul visuaal peas lahti rulluma

Eelmisel aastal ilmus Elinal küll duett Villemdrillemiga, kuid soololugu polnud ta enne "Linnuteid" kahe aasta jooksul avaldanud. "Mul pole sel ajal mingit suurt inspiratsioonipuhangut ega tahtmist muusikat teha olnud, see tuli selle aasta alguses," rääkis Elina "Ringvaates". Naise sõnul pole selles midagi märkimisväärset, sest loomingulist protsessi ei saa paratamatult kiirustada.

Uue singli kohta ütles laulja, et tundis esimest korda, kuidas ta peas hakkas visuaal lahti rulluma. "Kuulates seda laulu, tekkis mul idee, et keegi justkui hoiab mind tagasi või surub mind maha. Sain aru, et see olengi mina ise. Sealt tuli mõte kasutada alter egosid ja ideed, et kogu tegevus toimub mu peas," selgitas Elina.

Tema sõnul pole lugu niivõrd sügava tähendusega ja kuulaja võib sellest hoopis miskit muud välja lugeda.

Loo kaasautorid on Nublu, Karl Killing ja Gevin Niglas. Elina sõnul toimetab tiim juba ka järgmise loo kallal.

Muusik on eestlastele tuntud olnud üheksa aastat ja tema hüppelauaks oli saade "Eesti otsib superstaari". Enda sõnul on ta nende aastate jooksul kindlasti eneseteadlikumaks muutunud, ent päris sada protsenti enesekindel pole ta tänasenigi. "See tuleb vanusega ja kogemusega. Mul on olnud palju esinemisi ja meediaga suhtlemist, mis pole mööda külgi maha jooksnud," nentis Elina ja ütles, et loodetavasti on ta sisimas samasugune inimene nagu varem.

Elina sõnul on tema kuulajaskond väga tähtis, aga südames on talle laulmisel alati sügav ja suur tähendus olnud. "Superstaari saates ütlesin, et isegi kui mind keegi ei kuulaks, laulaks ma ikka edasi. See on minu väljund ja see kehtib tänaseni," rääkis ta.

Juba enne koroonapandeemiat tundis laulja, et ta soovib avastada ka enda muid huvisid - see viis ta õppima kosmeetikuks. "Iluvaldkond on mulle alati meeldinud. Kaalusin juuksuriametit, aga pelgasin seda. Kosmeetikueriala tundus huvitav," selgitas Elina. Ka praegu tegeleb ta veidi kosmeetikuna, kuid suurem energia on kulunud muusika tegemisele.

"Muusika ja muud asjad võivad ka käsikäes käia. Nagunii ei ole iga päev esinemisi ja kuidagi tuleb oma aega sisustada. Rutiin on hea asi," rääkis Elina. Kui naine uue singli esitamise lõpetab, kavatseb ta hakata rohkem tegelema kosmeetikuna. Loomulikult ei jää tagaplaanile muusika kirjutamine.