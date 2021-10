Tartu mänguasjamuuseumis saab näha Spice Girls'e ja 130-aastast portselannukku

Igal mänguasjal on oma ajalugu, millest saaks rääkida põneva loo - on see siis põhjus, miks mänguasi loodi või see, miks on see müügilt ära võetud või koguni keelustatud. Mänguasjamuuseumi arendusjuhi Marge Pärnitsa sõnul on selliseid fakte tohutult.

Laupäeval avatakse mänguasjamuuseumis näitus "50 superfakti mänguasjadest". Näitusel on mitmete teiste seas esindatud näiteks Spice Girls'i nukud, mis on maailma enim müüdud kuulsuste järgi tehtud nukud. "Selliseid komplekte, kus viis nukku on koos, on müüdud üle 11 miljoni," sõnas Pärnits. Mänguasjamuuseum hankis nukud spetsiaalselt näituse jaoks. Pärnitsa sõnul pidi selleks ka veidike vaeva nägema, sest need nukud on praeguseks juba rariteetsed.

Lisaks on näitusel väljas Eesti esimest kaubamärki Peoleo kandev lehm. "Kui aastal 1919 hakati kaubamärke välja andma, siis esimesena kanti registrisse mänguasjade kaubamärk Peoleo, mida kannab ka näitusel esindatud lehm," rääkis Pärnits.

Veidi vanematele lastele on kindlasti tuttav ka rääkiv mänguloom Furby. Tema kohta oskas Pärnits rääkida eriti huvitava fakti. "Kui seda 90-ndatel tootma hakati, kahtlustas USA julgeolekuteenistus, et Furbyd kuulavad inimesi pealt. Seda mänguasja ei tohtinud tuua ametiasutustesse. Selleks, et firma tohiks mängulooma edasi toota, pidi see tegema katseid ja tõestama, et Furbyd ei kuula pealt," ütles naine.

Veel saab näha Eesti esimese mänguasjatööstuse nukupeavormi ja Tartu mänguasjamuuseumi esimest arvele võetud portselannukku, mis on rohkem kui 130 aastat vana.