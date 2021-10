"Terevisiooni" saatejuht Reimo Sildvee tegi Ugala laval rolli trollina

"Ma tahan pääseda lavale, see on mu unistus!" ütles "Terevisiooni" saatejuht Reimo Sildvee ning asus endale Ugalast agaralt rolli otsima. Ka varem on Reimo lavalaudu kulutanud, lasteaias tantsis ta Estonia laval kaerajaani ja mängis jõuluetenduses kuuske.

Ugala teatri trupijuhi Karl Kena nõusolekul saigi Reimo rolli etenduses "Peer Gynt", kus talle usaldati seitsmeteistkümnenda trolli mängimine. "Ajad on sellised, et varumehi on alati vaja," ütles Kena.

Õigele näitlejale kohaselt sai Reimo ka oma garderoobi, mis küll tegelikult näitlejate Andres Tabuni ja Margus Tabori oma, kuid ka Reimo tundis end seal kohe koduselt.

Kostüümilaost uhke trollikostüüm kätte saadud, koputas Reimo veel garderoobinaabri Luule Komissarovi uksele, et enne lavale minekut mõned näpunäited kõrva taha panna. "Peaasi on mitte närveerida ja minna lavale imestunud näoga," õpetas Komissarov. Ta ütles, et isegi kui sõnadega eksida, saab lavapartnerile öelda, et hoopis tema räägiks nüüd edasi. "Sõnad jäävad meelde, kui käid mööda koridori edasi-tagasi ja neid kogu aeg kordad. Lõpuks on selge," rääkis näitleja.

Noornäitleja Reimo kartis veel, et pärast õnnestunud esinemist ei saa ta Ugala majast enam välja, sest austajate hordid piiravad selle ümber. Luule Komissarov aga lükkas Reimo kartuse ümber, sest mingeid horde ei pidavat Viljandis olema. "Me oleme Eestis, mitte Moskvas," lausus naine.

Ka näitleja Sander Punga andis Reimole head nõu. "Mis iganes sa laval teed, ära jää publikusse jõllitama. Nemad on tulnud sind vaatama. Keskendu sellele, mille jaoks oled harjutanud ja milleks sind siia maailma on loodud," sõnas Punga.

Viimaks tegigi Reimo oma suure rolli seitsmeteistkümnenda trollina, koos kogenud Ugala näitlejate ja oma ala asjatundjatega.