Kylie Minogue ja Jessie Ware avaldasid loo "Kiss Of Life"

Kylie Minogue ja Jessie Ware avaldasid koostööloo "Kiss Of Life", mis ilmub ka Minogue'i uuel albumil.

Laulja Kylie Minogue avaldab 12. novembril uue albumi "Disco: Guest List Edition". Värskelt plaadilt on pärit ka reedel avaldatud lugu "Kiss Of Life", mis sündis koostöös lauljaga Jessie Ware. Uus album on järg Kylie eelmisel aastal ilmunud kauamängivale "Disco".

Oktoobris avaldas Kylie Minogue bändiga Years & Years singli "A Second to Midnight", mis samuti pärit uuelt albumilt.

Loo "Kiss Of Life" kirjutasid Kylie Minogue, Jessie Ware, James Ford, Danny Parker ja Shungudzo.