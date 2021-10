"House Of Gucci" sai teise treileri, Gucci perekond filmi heaks ei kiida

Lady Gaga kehastab filmis Maurizio Gucci eksnaist Patrizia Reggianit. Marurizio on Guccio Gucci lapselaps, kes pani aluse luksuslikule moebrändile. Maurizio tulistati surnuks 1995. aastal. 1998. aastal mõisteti Patrizia süüdi tema mõrva planeerimise eest. Vanglast vabanes naine 2014. aastal.

Uues treileris näeb Patrizia kohanemist Gucci perekonnaga ja vaenulikkust Maurizio onu Aldo Gucci (Al Pacino) poolt, kui naine proovis pereettevõttesse sisse trügida.

Film on Gucci pere poolt tugeva kriitika alla sattunud. Guccio Gucci järeltulija Patrizia Gucci sõnul on terve pere filmi pärast tõsiselt pettunud. "Nad röövivad meie pere identiteeti, et Hollywoodi süsteemile raha teenida. Me võime rääkida paljudest asjadest, aga on piir, mida ei saa ületada," sõnas ta.

Film põhineb Sara Gay Fordeni 2000. aastal avaldatud raamatul "The House Of Gucci: A Sensational Story Of Murder, Madness, Glamour, And Greed".

"House Of Gucci" jõuab Suurbritannia kinodesse 26. novembril.