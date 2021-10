Peeter Rebase mängufilm "Tulilind" linastub nii kinos kui ka veebis

"On palju inimesi, kes praegusel ajal ei saa või ei söanda minna kinno. Samas on iga autori soov, et tema loomingut saaksid kogeda kõik soovijad ja just seetõttu teeme täna omamoodi ajalugu ning "Tulilind" on alates 29. oktoobrist kättesaadav ka veebis," ütles filmi režissöör Rebane, kelle sõnul Eestis sellisel moel varem ühtegi mängufilmi vaatajate ette toodud ei ole.

"Muidugi on "Tulilind" tehtud suure ekraani jaoks ja pakub vaatajale võimsama elamuse justnimelt kinos, kus ma seda vaadata soovitan, kuid praeguses olukorras on kodune variant paljude jaoks turvalisem," selgitas Rebane, kelle hinnangul on koroonakriis muutnud inimeste kultuuritarbimise harjumusi.

"Ma arvan, et hetkel on oluline pakkuda inimestele erinevaid valikuid. Näen veebis vaatamist kui lisavõimalust, mitte konkurenti kinoelamusele. Pidevate piirangute tingimustes on võimalus saada ka koduseinte vahel osa kultuurist inimese jaoks oluline viis maandada stressi, kogeda uusi emotsioone ja unistada helgemast tulevikust," arutles Rebane.

"Firebird" ("Tulilind") on romantiline põnevusfilm, mille tegevus leiab aset 1970.aastatel Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eestis. Reamees Sergei loeb kannatamatult demobilisatsioonini jäänud päevi, kui ta elu pöörab pahupidi lennuväkke saabunud kartmatu hävituslendur Roman. Uudishimust ajendatult kompavad Sergei ja Roman omavahelise sõpruse piire, kui nende ja baasiülema sekretäri Luisa vahel tekib ohtlik armukolmnurk. Sergei on sunnitud silmitsi seisma oma minevikuga. Romani karjäär satub ohtu ning Luisa püüab kõige kiuste oma perekonda koos hoida. KGB uurimise alla sattudes riskivad nad oma elude ja vabadusega. Film põhineb tõestisündinud lool.

Veebis saab filmi vaadata "Firebird" kodulehel.

Filmile on ka äsja valminud uhiuus treiler, mida näeb siit: