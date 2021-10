Villemdrillem koostööst soomlastega: see on paratamatu järgmine samm

Saates rääkis muusik, et gümnaasiumiõpingute ajal ei olnud ta kindel erialas, mida soovib ülikoolis õppida. Küll aga meeldib noormehele meditsiin, mistõttu tegi ta ka katsed Tartu Ülikooli meditsiiniteaduskonda. Kahjuks artist proviisori ega arstiteaduste erialadele vastuvõetuks ei osutunud. "Kuidagi meditsiin ja arstimaailm tundub asjalik," rääkis Villemdrillem. Muusik tõdes, et uuesti kandideerimise mõtet pole ta siiani maha matnud.

Lisaks muusikale meeldib artistile sport. Aastaid on Villemdrillem tegelenud jalgpalliga, kuid pidi vigastuse tõttu spordialaga mõneks ajaks pausi tegema. Veel tunneb muusik huvi kettagolfist ja käib jõusaalis. Nüüd on Villemdrillem leidnud jälle üles kire jalgpalli vastu ja tõdes, et suvel toimunud jalgpalli Euroopa meistrivõistlused tõid talle meelde head lapsepõlvemälestused.

Nii tänavused jalgpalli Euroopa meistrivõistlused kui ka Eurovisiooni lauluvõistluse võitis Itaalia. Villemdrillemi arvates oli tore, et lauluvõistluse võitja Måneskin murdis Eurovisiooni tavamustrit, kuid nentis, et ansambli populaarne kaver loost "Beggin'" temale ei meeldinud. "Mulle meeldis see "Beggin'" laulu originaal rohkem," rääkis Villemdrillem ja mainis, et loo originaal oli kunagi tema telefonihelin.

Villemdrillem on hakanud tegema koostööd Soome muusikaprodutsentidega. Suvel osales artist laululaagris, kus tal tekkis kontakt kahe Soome artisti Hussa ja Alina Burnetiga. Koostööst sündis lugu "Uus biisi".

"Võib-olla on see paratamatu järgmine samm," mainis artist ja lisas, et tundis, et soomlastega koostöö on tema muusikukarjääris järgmine samm.

Saates tõi Villemdrillem välja ka oma lemmikud soome muusikud. Artisti lemmikuteks on Ibe ja Cledos.

Lisaks oli Villemdrillemil ülesanne valida välja neli tantsulist soovilugu. Üheks valituks osutus Black Eyed Peas'i "Meet Me Halfway". Muusiku sõnul seostub lugu talle 14-aastase iseendaga.

Edasi leidis muusiku soovituste alt Jennifer Lopezi ja Pitbulli koostöös sündinud singli "Dance again".

Kolmanda loona kõlas nimekirjast Stardusti singel "Music Sounds Better With You". Villemdrillemi sõnul avastas ta loo videomängust "Grand Theft Auto".

"See laul on "GTA V" raadiost. Ma arvan, et sealt ma kuulsin seda sinnamaani, et mul jäid need sõnad pähe ja rütm jäi meelde," mainis Villemdrillem ja lisas, et tegemist on väga mõnusa looga.

Saate lõpetas Rebecca Blacki tuntud singel "Friday". "See on selline laul, mis oli nii halb, et muutus mingi hetk heaks."