ABBA läheb pärast albumi "Voyage" valmimist pensionile

Rootsi popbänd ABBA annab 5. novembril välja uue stuudioalbumi "Voyage", mis ilmub pärast bändi 40-aastast pausi.

2022. aasta kevadel toimub Londonis ABBA suurejooneline kontsert, kuid bändiliikmete asemel näeb laval lauljate virtuaalseid versioone.

Bändi liige Benny Andersson on intervjuus The Guardianile öelnud, et pole kunagi maininud, et ABBA enam kunagi ei korduks. "Nüüd ma võin öelda, et on kõik," kinnitas Andersson.

Uuelt albumilt on ABBA avaldanud singlid "I Still Have Faith In You", "Don't Shut Me Down" ning "Just A Notion".

Kuula bändi singlit "I Still Have Faith In You":