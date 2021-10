Ed Sheeranil ilmus album "="

Ed Sheerani oodatud uus album "=" (Equals) on lõpuks ometi saabunud. Jäädes endale truuks, on Sheeran albumisse põiminud lugusid, mis inspireeritud nii isiklikest sündmustest kui ka igapäevaelust.

Varem on uuelt albumilt ilmunud juba superhittide staatusesse jõudnud singlid "Bad Habits" ja "Shivers" ning Sheerani kadunud sõbrale pühendatud kaunis muusikapala "Visiting Hours".

Värskelt saabunud stuudioalbum "=" on neljas plaat, mille on Sheeran nimetanud sümboli järgi. Albumilt leiab kogumi lugusid, mis on kirjutatud nelja viimase aasta jooksul ning mis toovad hästi esile uuendusmeelsele artistile omased elemendid, olgu selleks ballaad, kitarrisoolod või võimsa kulminatsiooniga produktsioon.

Albumi kujunduses on esikohal värvikirev liblikate kollaaž, mis sümboliseerib uut elu ja taassündi. Liblikate taustal on kasutatud Sheerani enda loodud abstraktset maaliteost.

"See album on minu jaoks väga südamelähedane ja olulise tähendusega. Mu elu on viimaste aastate jooksul palju muutunud – ma abiellusin, sain isaks, kogesin kaotust – ja ma peatun albumi lugude jooksul kõigil neil läbielamistel. Ma ei jõua ära oodata, et seda uut peatükki teiega jagada," rääkis Ed Sheeran.

Albumi uueks fookussingliks on "Overpass Graffiti", millele ilmub muusikavideo 29. oktoobril kell 16 Youtube'is.