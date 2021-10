Elina Bornil ilmus pärast kaheaastast pausi uus lugu "Linnuteid"

Laulu autoriteks on lisaks Elinale endale ka produtsendid Gevin Niglas ja Karl Killing ning Nublu.

"Linnuteid" peegeldab nii sisus kui ka videos Elina suhtlust iseendaga. "On oluline, et aktsepteeriksin end sellisena nagu olen - võin põgeneda ükskõik kuhu või kui kaugele, kuid lõpuks pean ikkagi elama iseendaga. Võtan end omaks täielikult, kõigi oma heade ja halbade külgedega! Tihti on meie sees justkui veel keegi, kes tahab välja tulla ja ennast näidata, aga meie oma alter egod ja ebakindlused hoiavad tagasi," rääkis artist.

Kaasakiskuvale loole vändati muusikavideo Vene teatris ja see kujutabki "Linnuteid" olemust, kus Elina sees elavad erinevad Elinad ta ümber piiravad ja nurka suruvad.

Elina on uue loo ilmumise üle väga elevil. "Kogu protsess on olnud päris pikk, loo kirjutasime tegelikult juba suvel. Avalikus mõttes olen muusikast päris pikalt eemal olnud - viimane soolosingel "Kordumatu" ilmus üle kahe aasta tagasi. Vahepealne aeg on siiski olnud tegus ja täis muusikat - pidevad stuudiosessioonid ja laulukirjutamislaagrid ja olen vahepeal teinud koostööd väga erinevate muusikutega nii Eestist kui välismaalt. Nende kahe aasta kirsiks on ehk eelmisel kevadel ilmunud "Niiea" koos Villemdrillemiga," sõnas Elina Born.