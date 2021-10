NOËP avaldas saksa lauljannaga uue singli ja muusikavideo "Kids"

Lugu toetab lõbus, ent sügavmõtteline muusikavideo, mille tegevustik toimub istungisaalis, kus peetakse kohut mõlemale artistile südamelähedasel keskkonnaprobleemide teemal. Video idee pärineb NOËPilt endalt, kes on ühtlasi ka muusikavideo režissöör.

"KIDS" on värskeim singel NOËPi 26. novembril ilmuvalt debüütalbumilt "No Man Is An Island". Varem on albumi lugude hulgast avaldatud "Head Out Of The Water", "Differences" ja albumi nimilugu "No Man Is An Island".

Loo autorid on Andres Kõpper alias NOËP, loos vokalistina üles astuv Emily Roberts ja produtsent Liam Mour.

Emily Roberts, keda saatis hiljuti rahvusvaheline edu hitiga "Bittersweet Symphony", selgitas, et lugu räägib inimeste hirmudest võtta vastutus oma tegude eest.

"Esimesel kuulamisel võib jääda mulje, et "Kids" räägib enda sisemise lapse ja nooruslikkusega sideme loomisest. Mõnes mõttes kindlasti räägib ka, aga tegelikult on sel hoopis sügavam seos keskkonnateemadega, nagu ka minu teistel lugudel. Vahel võib tunduda, et täiskasvanud inimesed on justkui suured lapsed, kes ei näe tihtilugu oma ninaesisest kaugemale," rääkis NOËP.

Loo "Kids" sõnum ja video idee jõudsid artistini kiirelt, kuid lugu ootas avaldamiseks oma õiget aega. "Olles oma uue albumi pooleldi valmis kirjutanud, mõistsin, et tegelikult sobiks just see lugu albumi kontseptsiooniga ideaalselt kokku. Ootan huviga ka inimeste siiraid reaktsioone, sest loo peamine vokalist ei ole sel korral mina ise," lisas NOËP.

NOËPi oodatud kauamängiv markeerib muusiku loomingulise teekonna uue peatüki algust. Albumi sügavam kõla on inspireeritud külmast ja pimedast Eestimaa talvest, mille jooksul album kirjutatud ja produtseeritud sai.

Album "No Man Is An Island" jõuab kuulajateni juba 26. novembril.