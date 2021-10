"Kontori" näitlejast B. J. Novakist sai kogemata populaarne fotopanga modell

Näitleja B. J. Novak on kogemata saanud maailma kuulsaimaks pildipanga modelliks, kui tema pilt ekslikult avaliku pildipanga veebilehele üles riputati. Seejärel on Novaki nägu ehtinud mitmeid erinevaid tooteid üle kogu maailma.

Novak näitas hiljuti oma lemmikuid tooteid, millel ta nägu peal ilutseb, ka Instagramis. Nende seas on näiteks Calvin Kleini parfüüm Rootsis, juukseklambrid Hiinas, näomaalingute värvid Uruguais ja sapiroheline vihmajope Euroopas. "Aastaid tagasi pani keegi kogemata minu pildi avalikku fotobaasi," selgitas Novak.

Novakil oleks õigus algatada kohtuasi piltide eemaldamiseks ja võib-olla saada isegi hüvitist ettevõtetelt, kes tema näoga tulu teenivad. Praegu näib ta aga rahul olevat, et foto vabalt ringleb. "Mul on liiga lõbus, et sellega midagi ette võtta," ütles ta.