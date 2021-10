Netflix avaldas filmi "Bird Box" Hispaania versiooni osatäitjad

Filmi "Bird Box" Hispaania uusversioonis mängivad peaosa Mario Casas, kes võitis sel aastal Spanish Academy Goya Award'i rolli eest filmis "Cross the Line", ja Georgina Campbell, kes võitnud Bafta filmi eest "Murdered by My Boyfriend".

Casas mängib ka õudusfilmis "The Paramedic", mis on üks menukamaid Hispaania filme Netflixis.

Filmis teevad kaasa veel Diego Calva ("I Promise You Anarchy"), Alejandra Howard ("ANA. all in"), Naila Schuberth ("Unbroken"), Patrick Criado ("Riot Police") ja Celia Freijeiro ("Perfect Life").

Filmi tegevus toimub samas maailmas, kus ka Susanne Bier'i kirjutatud originaalfilm, milles mängisid peaosa Sandra Bullock, John Malkovich ja Sarah Paulson. Filmi uusversioonis otsivad Sebastian ja tema tütar Anna koos teiste ellujäänutega turvalist paika, ent satuvad kokku veel suurema ohuga kui see, mille eest nad põgenevad.

Peagi alustatakse ka filmivõtetega.