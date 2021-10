Carina-Elisabeth Hade: kõrvitsatoidud teevad sügistalvel seest soojaks

Restorani Platz peakokk Carina-Elisabeth Hade valmistas "Terevisioonis" kõrvitsast nii soolase kui magusa roa ning kasutas neis ära kõik kõrvitsa osad.

"Eriti praegu, kus organism on nõrgenenud, sest ilmad on jahedamad ja D-vitamiini nii kergesti ei saa, tuleks seda ammutada läbi toidu," rääkis Hade.

Hea kõrvitsa tunneb ära, kui vilja peal olevat nupsukest veidi sakutada ja kui see õrnalt loksub, ongi kõrvits ideaalne. Meie kliima kõrvitsad on Hade sõnul enamasti oranžid.

Soolase kõrvitsaroa jaoks röstis Hade ära nii pudel- kui ka muskaatkõrvitsa. Kui muskaatkõrvits on teisest veidi magusam, siis pudelkõrvits meenutab naise sõnul koguni taimset rebitud liha.

"Kõige lihtsam on kõrvitsat röstida soola ja pipraga 200 kraadises ahjus umbes 10-15 minutit," selgitas peakokk. Kõrvitsaroa kõrvale serveeris ta tzatzikit, mille jaoks on tarvis vaid riivitud kurk ja kreeka jogurt teineteisega kokku segada. Maitseks röstis naine veel kõrvitsaseemneid, tekstuuri andmiseks lisas odrapopkorni.

Kõrvitsaga sobivad Hade sõnul igasugused vürtsid. "Cayenne pipar, kurkum ja karri, mis kehale sooja annavad. Mõni toit on selline, et sööd ja tunned, kuidas seest hakkab soe. Kõrvits on ideaalne komponent, et kasutada natuke intensiivsemaid maitseaineid," rääkis peakokk.

Kõrvitsa sees olevast säsist tegi naine magusroa jaoks karamelli. "Toiduraiskamist ei tohi olla, nii et säsiga tegin täiesti tavalisele brüleekreemile karamelli," selgitas ta. Kõrvitsast tehtud magustoitudele soovitab Hade vürtsiks juurde lisada vaniljet ja isegi tšillit.