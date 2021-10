Rainer Peterson eestlaste videomängude lembusest: mängitakse pööraselt

Rainer Petersoni sõnul on eestlased suured videomängude mängijad. "Mängitakse pööraselt," tõdes mees.

Viimased kaks aastat on mõjutanud ka videomängude tootmist. Turule on tulnud küll uued konsoolid, nende seas näiteks PlayStation 5 ja Xbox series X, kuid Petersoni sõnul on neid siiski veel keeruline saada.

"Mulle endale tundub, et hästi palju on tulnud uusversioone vanadest mängudest," rääkis Peterson ja lisas, et nende seas on videomängud nagu näiteks "Diablo II" ja peagiilmuv uusversioon populaarsest mängust "Grand Theft Auto".

Petersoni sõnul panustatakse vanade videomängude uusversioonides rohkem tehnilisele poolele, kuid oma populaarsust pole vanemad mängud kaotanud.

Soovitusena tõi Peterson välja novembris ilmuva "Forza Horizon 5" videomängu. "See on selline suur avatud maailmaga kihutamismäng," mainis mees ja lisas, et mäng on tema jaoks üks ilusamaid.

Teise videomänguna soovitas Rainer Peterson proovida strateegiamängu "Age of Empires". Kuna selle puhul on tegemist ajaloolise mänguga, siis on mängule lisatud juurde videoklipid, mis seletavad mängijatele relvade ja situatsioonide tagamaid. "Teadmisi tuleb juurde," mainis Peterson.

Kolmandana soovitusena tõi Peterson välja videomängu "Psychonauts 2", mis esialgu võib tunduda lihtne, kuid tegelikult süveneb mäng inimeste siseellu.

Petersoni sõnul on eesti videomängukultuur väga erinev. Mängude valik sõltub inimestest ja nende vanustest. Inimesed, kes soovivad üksteisega tõsisemalt mõõtu võtta, mängivad Petersoni sõnul rohkem tulistamismänge. Teised on jällegi inimesed, kes soovivad pärast tööd lõõgastuda. Nende inimeste nimekirjast võib leida näiteks mänge, mis on rahulikud ja loopõhised. Ka on populaarsed nuputamismängud.