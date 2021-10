Märt Avandi tulnukatele hommikusööki ei pakuks

Märt Avandi tõdes, et hommikud on tema jaoks kaootilised. "Vahetevahel ärkan väga hea tujuga ja vahel on torssis olek," rääkis mees ning tõdes, et pole veel aru saanud, millest see täpsemalt tingitud on.

Märt Avandi mainis, et ühe hea hommiku rikkumiseks piisab juba paha tujuga ärkamisest. "Torised ja ajad teistel ka oma perekonnas tuju pahaks," rääkis Avandi. Näitleja tõdes, et halba tuju saab muuta inimene ise. Samuti elab mees põhimõtte järgi, et lapsed tuleb kooli saata alati hea tujuga.

Veel mainis näitleja, et tulnukatele hommikusööki tema pakkuma ei hakkaks. "Ma ei laseks neid isegi tuppa."

Juttu tuli ka Märt Avandi õudusunenägudest. Avandi mainis, et näitlejate peamine õudusunenägu on näha ennast alasti laval, kui puudub ka aimdus, mis etendusega on parajasti tegu. "Selliseid unenägusid on mustmiljon."