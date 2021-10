Metronomy avaldas singli uuelt albumilt

Metronomy avaldas, et nende seitsmes stuudioalbum "Small World" ilmub 2022. aasta alguses. Bänd jagas albumilt juba ka lugu "It's good to be back".

Bändi lauljat Joe Mounti inspireerisid uue albumi tegemisel autosõidud lapsepõlves. "Mäletan, kuidas istusin väiksena vanemate auto tagaistmel ja mõtlesin, mis jubedat muusikat nad kuulasid. Siiski oli paar lugu, mis mulle meeldisid. Mõtlesin, et oleks lahe teha selline album. Ja see on see lugu, mida lastele meeldib kuulata - see äge lugu," ütles Mount.