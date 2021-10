Kristel Aaslaid: Eesti Laulu lava võtab mul jalad alt

Laulja ja näitleja Kristel Aaslaiu sõnul tunneb ta Eesti Laulul osalemise vastu kahetisi tundeid – ühest küljest meeldib see talle väga, teisalt tõdeb, et ta närvid ei pea võistlemisele vastu.

Muusik ja näitleja Kristel Aaslaid on viimasel ajal hakanud rohkem muusikat uurima ja seda enda jaoks avastama. "Minus on rohkem muusikut kui näitlejat. Olen hakanud muusikas rohkem seiklema ja see on põnev enesearengu aeg," rääkis Kristel saates "Nova".

Üsna pea on naise sõnul oodata ka uut muusikat, aga ta tõdes, et talle meeldib võtta asja rahulikult. "Kui midagi head on välja anda, siis teeme seda," ütles Kristel.

Kristel on Eesti Laulu konkursil osalenud kolmel korral. Ehkki seal esinemine talle väga meeldib, ei pea ta närvid võistlemisele vastu. "Eesti Laulu lava võtab mul jalad alt ja ma ei saa seal hakkama," tõdes laulja.

Praegu teeb ta muusikat oma unistuste koosseisudega. Ansamblis Öed saab ta laulda koos parima sõbranna Tuuli Rannaga ning Gram-Of-Funi poisid on talle enda sõnutsi väga südamelähedaseks saanud.

Saates "Nova" tuli juttu ka Kristeli lemmiksarjadest. Enda sõnul ta telekat väga ei vaatagi, vaid on rohkem Netflixi ja Youtube'i tüdruk. "Juba mitmendat korda olen vaadanud sarja "Brooklyn Nine-Nine" – see on üks mu lemmikuid," rääkis Kristel. Veel meeldivad naisele sarjad "New Girl" ja "Community". "Viimati vaatasin sarja "You" uue hooaja ära, mis oli väga äge," kiitis Kristel.

Kristeli kirg on muuhulgas tantsimine, milles ta on võitnud isegi maailmameistritiitli. Laval teeb ta seda siiski vähe. "Me Tuuliga üritasime Eesti Laulu laval natuke kapata, aga kogu kompott läks liiga keeruliseks ja saime aru, et võib-olla võtaks rahulikult," naeris Kristel.