Käib aasta loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo valimine

Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liikme Geit Karurahu sõnul tuleb aastas kahjuks ette rohkem negatiivseid kui positiivseid tegusid.

Karurahu sõnul on kindlasti aasta üks märkimisväärsemaid tegusid karusloomafarmide keelustamine. "Sellest muutub see, et sajad tuhanded loomad ei pea enam elama mitte nendele loomuomastes tingimustes," rääkis ELS-i juhatuse liige ja mainis, et võrktraadil loomade kasvatamine ei ole kuidagi moodi loomasõbralik.

Karusloomafarmide kõrvale on koha leidnud ka juhtum Tapalt, kus Briti sõdurid aitasid tabada koera, kes aastavahetusel põgenes ilutulestiku eest kodust. Koer oli kadunud 18 päeva. Sõdurid nägid vaeva, et looma usaldus võita ja ta tagasi koju aidata.

Kolmas lugu on kassipoegadest, kelle leidsid Aruküla kooli õpilased. Rattamatkal teel Vormsile märkasid õpilased, et suure veoki all on hirmunud kassipojad. Lapsed otsustasid kassipojad endaga kaasa võtta ja neid toita ning juhiste järgi abistada. Hiljem jõudsid kassipojad hoiukodusse, et endale uus kodu leida.

Geit Karurahu sõnas, et on tore vaadata, et aina rohkem koole kogub raha varjupaikade ja loomade toetuseks. Samuti kutsus Karurahu üles inimesi informeerima Eesti Loomakaitse Seltsi loomasõbralikest tegudest.

Üheks möödunud aasta suurimaks teoks peab Karurahu kutsikavabriku likvideerimist. "Probleem on selles, et inimesed tahavad endale odavalt loomi saada," rääkis Karurahu.

Eesti Loomakaitse Seltsi kodulehel saab hääletada 2021. aasta loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo poolt.