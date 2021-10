Merle Jääger: müstika kuulub lahutamatult Lõuna-Eesti juurde

Näitusel saab tutvuda Lõuna-Eesti tuntud kunstnike teostega.

Merle Jäägeri sõnul iseloomustavad näitusel Lõuna-Eesti kunstnikke eelkõige jõuline värvikasutus. Naise sõnul paelus teda enim Villem Ormissoni kaks maali, kus jäi Jäägerile silma kunstniku pintslilöögid. Merle Jäägeri sõnul tekitavad maalid tunde, et tegemist on hoopis tekstiiliga.

Veel tõi Jääger näituselt välja Juhan Jaigi juttude kogumikule "Võrumaa jutud" loodud illustratsioonid. "Need jutud ise on täis mõnusat müstikat," mainis Jääger ja ütles, et müstika kuulub lahutamatult Lõuna-Eesti juurde.

Merle Jäägeri üheks lemmikteoseks on kunstnik Roman Nymani maal "Petseri klooster". "Mulle tohutult meeldib, kuidas see valgus langeb," iseloomustas Jääger kunstiteost ja lisas, et maal ei meenuta talle Eestit, vaid hoopis Itaaliat. Petseri kloostrit peab Jääger endale südamelähedaseks ning tõdes, et on antud kloostrit mitmel korral külastanud.

Huvitava näitena tõi Jääger välja ka kunstnik Eduard Timbermani teose, kus maali ühele pool on kujutatud paljas mees, ent teisel poolel saab näha vaadet majadele.

Merle Jääger tõdes, et tundis näitusel kodukoha ära. Naise sõnul oli tore näha teoseid kuppelmaastikust, mis meenutasid vägagi Lõuna-Eestit.

Jäägeri sõnul erinevad lõuna- ja põhjaeestlased palju. Samuti on naine täheldanud, et Lõuna-Eestis paikneb taevas kõrgemal. "Huvitaval kombel olen täheldanud, et Lõuna-Eestis on taevas kõrgemal," rääkis naine.