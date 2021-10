Tom Hanks saatis Šotimaa kirjutusmasina mehaanikule ülistava kirja

Edinburghi raamatupoe müüja ja Šotimaa ainus kirjutusmasinate mehaanik, 35-aastane Tom Hodges sai näitleja Tom Hanksi poolt nimetatud kangelaseks, sest on pühendunult kirjutusmasinaid hooldanud.

Suvel saatis Hodges Hanksile kirja, milles tutvustas oma poodi ja kirjutusmasinate näitust, mis Šotimaal avati. Kirjas selgitas Hodges, et temast sai kirjutusmasinate hooldaja ja fänn siis, kui ta elas Pariisis. Mingit vastust mees kirjale tegelikult ei oodanud.

Mehe üllatuseks sai ta Tom Hanksilt, kelle kollektsioonis on 120 kirjutusmasinat, käsitsi kirjutatud vastuse.

Hodges ütles, et saab inimestelt pidevalt kirju ja need on talle olulised, ent iga päev just Hollywoodi näitleja talle kirja ei saada. "Ma armastan kõiki Tom Hanksi filme ja seda, et ta on nii suur kirjutusmasinate fänn!" sõnas Hodges.

Kiri raamitakse tema sõnul ära ja see leiab koha raamatupoe seinal.

Hanks kiitis oma saadetud kirjas Hodges'i, sest ta võitleb "hiiglaste" vastu, et müüa parimaid raamatuid ja hoida kirjutusmasinaid elus. Lisaks ütles ta, et astub meeleldi mehe raamatupoest läbi, kui peaks sinnakanti sattuma.