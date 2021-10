Kid Cudi jagas enda elul põhineva dokumentaalfilmi treilerit

Dokumentaalfilm uurib Cudi teekonda kümne aasta jooksul kestnud loominguliste valikute, võitluste ja läbimurrete seas, luues nii muusikat, mis liigutab jätkuvalt ja annab jõudu tema miljonitele fännidele üle kogu maailma.

"Millegi uue loomine ja teiste abistamine, on minu jaoks mõjunud alati vabastavalt," ütles Kid Cudi treileri alguses.

Treileris selgitab Kid Cudi, kuidas ta tundis ennast oma raskematel perioodidel halvasti.

Kid Cudi selgitas, et jagab oma lugu, kuna soovib teisi aidata. "See on alati olnud minu missioon," selgitas ta. Räppar on ka varem vaimse tervise teemadel sõna võtnud.

Filmi režissöör on Robert Alexander.

Film linastub Amazon Prime's 5. novembril 2021.