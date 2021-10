Tanel Padar avaldas singli "Müüt"

Tanel Padaril ilmus singel "Müüt", mida esitleti Eestis täiesti ainulaadsel moel: pea kõik Eesti raadiod mängisid lugu samal ajal.

Padari uus singel sündis koostöös Stig Rästaga, kellega oli artistil juba aastaid soov midagi koos kirjutada. "Stig on suurepärase tunnetusega laulukirjutaja ning olen tema tegemistele alati kaasa elanud," rääkis Padar.

Esimest korda tuli muusikutel koostegemisest juttu 2017. aasta oktoobris, esimeste nootideni jõuti mitu aastat hiljem. "Kui kokku saime, oli Sitgil refrääni idee olemas ja läks veel paar aastat, kuni jõudsime looga sinnani, et bändiga stuudiosse minna," selgitas Padar.

Lugu räägib infokülluses elamisest, millest paljude jaoks saanud Püha Graal. "Müüt" on lugu, mis tuletab meelde, et tegeliku ja sügavama arusaama usaldusest peaks ehitama silmast silma vaadates, mitte tuginedes kuuldule, kus on müüdid kerged tekkima.

"Müüdi" produtseeris Eric Kammiste, kellega algas koostöö Padari eelmise singliga "Varjudes". Loo miksis ja masterdas Alar Suurna. Tegu on Tanel Padari teise looga, mis ilmub plaadifirma Made In Baltics / Sony Music alt.