Evelin Samuel avab Meriväljal kogukonna keraamikastuudio

Seitse aastat keraamikaga tegelenud Evelin Samuel väljendab oma loomingulisust ka näiteks mööblit värvides. Ta on üle värvinud isegi oma köögi, mis jäi välja vahetamata, ja sai tänu Evelini pintslitele hoopis uue näo.

Kirg keraamika vastu tekkis naisel juhuslikult, kui ta läks haigestunud sõbranna asemel keraamikakursustele. "Varsti leidsin end EKA-st algkursuselt, nüüd on mul ahi ja glasuurimiskapp," rääkis Evelin "Vikerhommikus".

Meriväljal elava naise sõnul pole läheduses õieti kooskäimise kohti ning koos teiste elanikega asuti looma keraamika- ja värvistuudiot.

"Ühel heal tuttaval seisab lapsepõlvekodu tühjalt ja ta leidis, et oleks tore, kui seal asuks kunstistuudio," rääkis Evelin.

Juba detsembris plaanitakse naise sõnul alustada keraamikaringidega ja jõululise äraolemisega. "Üks asi on keraamika ja käsitöö, teine koosolemine," ütles ta. Tulevasel kunstistuudiol, millel nimeks Kass ja Rebane, ongi kaks eesmärki - olla paik kõiksugu käelise töö jaoks ning samas ka mõnusaks kohaks ürituste ja näiteks sünnipäevade pidamiseks. Stuudiosse on planeeritud ka lastenurk. Just selline koht on Meriväljal Evelini sõnul praegu puudu.

Evelin ise juhendaks keraamikaringi, aga tema sõnul oleksid vahvad ka kirjandusõhtud, loengud ja kunstiringid. "Variante on nii palju, kui fantaasia lubab," ütles naine ja lisas, et tema jaoks on tähtsaim uudishimu rahuldamine ja uute asjade proovimine.

Projektile saab õla alla panna ka Hooandjas.