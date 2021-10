Piip ja Tuut teater tähistab sünnipäeva uue lavastusega

Kolmel päeval oodatakse Sakala 3 suurde saali kõiki vanu ja uusi vaatajaid.

"Piip ja Tuut teevees väikse suhkruga" toob vaatajate ette kirju galerii koomilisi tegelasi piipjatuut.tv tähesaadetest: naerukoolitajad Helga ja Helmut, klienditeenindaja Nele ja Ätt, jahimehed, šerif Saluut, ettekandja kohvikust "Farss" ning väikse suhkruna on teevees kohal ka uudisteankrud Piip ja Tuut ise.

Kahekesi panevad nad pöörlema karakterite karusselli, millist pole selles teatris varem nähtud. Tähtedest sünnivad sõnad ja sõnadest lood.

Etenduse kestus on 1 tund ning on sobilik vaatamiseks peredele ja lastele alates 5. eluaastast.

Etenduse autorid, näitlejad ja lavastajad on Haide Männamäe ja Toomas Tross.

Piip ja Tuut Teater on ainuke järjepidevalt tegutsev klouniteater Eestis ja üks väheseid sarnaseid Euroopas, kelle repertuaar kõnetab väikseid vaatajaid ja täiskasvanud publikut samaväärselt, kuid kes ise arvavad, et nende missiooniks on mängida lastega peredele.

Etendused toimuvad Sakala 3 saalis 4. novembril kell 12 ja 19, 5.novembril kell 19 ning 6.novembril kell 12.