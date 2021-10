Filmi "Rust" relvuril ja assistendil on võtetel varemgi ohutuse tagamisega probleeme olnud

Õnnetuse põhjus on veel selgumisel, kuid relva ettevalmistanud relvuril Hannah Gutierrez-Reedil ja režissööri assistendil Dave Hallsil on varemgi filmivõtetel turvalisuse tagamisega probleeme olnud.

Gutierrez-Reedi ja Hallsi vastutusalas on filmivõtetel toimunud mitmeid teisi õnnetusi: kogemata vallandunud relvad, napilt pääsemised ja kaebused ohutusprotokollide eiramise pärast.

"Rust" oli Gutierrez-Reedil alles teine professionaalne tööots relvade hooldajana filmivõtetel. Varem on ta relvi ettevalmistanud Nicolas Cage'i vesternile "The Old Way", mis linastub 2022. aastal. Filmi varustusülema Stu Brumbaugh' väitel pani naise kogenematus näitlejad ja meeskonna mitmel korral ohtlikesse olukordadesse.

Gutierrez-Reed ei olnud toona mitte ainult ületöötanud, vaid Brumbaugh' sõnul ei olnud ta teadlik ka ohutusnõuetest ja tegi mitu korda "algaja" vigu.

Ta ei andnud meeskonnale ja näitlejatele piisavalt selgelt teada, et relvad, mida kasutatakse, võivad olla ohtlikud. Lisaks hoidis ta ise relvi ebaturvaliselt ja tulistas võtetel kaks korda enne sellest etteteatamata. Ühelt hetkel sai ka Nicolas Cage naise peale vihaseks.

Brumbaugh ütles, et tegu polnud mitte hooletuse, vaid kogemuste puudumisega.

Režissööri abi Dave Halls on varem töötanud filmidega "Reno 911", "Bones" ja "The Matrix Reloaded". Ka tema on turvanõudeid rikkunud, näiteks on ta survestanud filmimeeskonna liikmeid ohutusharjutusi vahele jätma. Halls vallandati ka filmi "Freedom's Path" režissööri assistendi kohalt, sest tema hallatavast relvast vallandus kuul, millest sai kerge ja ajutise vigastuse ka üks filmimeeskonna liige.

Umbes kuus tundi enne traagilisi sündmusi "Rusti" võtetel protesteerisid filmimeeskonna liikmed kehvade ja ebaturvaliste töötingimuste üle, täpsemalt väheste ohutusharjutuste ja mitmete kogemata vallandunud relvade pärast.

Reedel Twitteris tehtud avalduses ütles Baldwin, et "puuduvad sõnad, mis väljendaksid tema šokki ja kurbust seoses selle traagilise õnnetusega, mis võttis elu abikaasalt, emalt ja sügavalt imetletud kolleegilt Halyna Hutchinsilt".