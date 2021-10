Mariin Petoffer: kaotame ärevuses kontakti oma sisemusega

Maailmas on 301,4 miljonit inimest, keda vaevab ärevus ja sundkäitumine. Kui sinna veel teised diagnoosid lisada, on number palju suurem. Mariin Petoffer lõi ärevusega võitlemiseks kombineeritud kaheosalise toote, mis aitab maandada hetkeärevust ja pikemas vaates mõista oma vaimse tervise mustreid.

"Mul pole kunagi olnud teist varianti, kui ärevusega tegeleda," ütles saates "R2 pulss" Mariin Petoffer, kes teismelisest saadik selle mure käes vaevelnud. Petofferi sõnul vajab vaimne tervis palju erinevaid lahendusi, aga tema missioon on tegeleda konkreetselt ärevusega.

Toode, mis hetkel veel prototüübistaatuses, koosneb käega katsutavast seadmest ja nutirakendusest. "Mental pin on igapäevaesemete külge kinnitatav väike seade, mis annab ärevuse hetkel vibratsiooni näol pulsi tagasisidet, mis tuginedes teadusväljaannetele peaks inimese maha rahustama," selgitas Petoffer.

Seejärel saadetakse andmed rakendusse, mis aitab lahti mõtestada ärevuse episoode ja käivitajaid ning pikemas perspektiivis loovad selge pildi asjadest, mis võivad kasutajat närviliseks muuta. "Teame, et pidev ja korduv ärevus ning selle käivitajad mõjuvad üldisele tervisele ka," märkis naine.

Saadud andmeid saab vajalikul hetkel jagada terapeudi või lähedastega. Nii saab inimene end juba varem lahti mõtestada ses plaanis, mis ta sees toimub.

Ärevuses kaotame kontakti oma sisemusega, mistap on seade loodud nii, et inimesel jääks neil hetkedel see vajalik side alles. "Ükski teine inimene selle töötamisest aru ei saa, ainult kasutaja tunneb tagasisidet ja teab, mis toimub. Seda selleks, et inimesel jääks iseendaga kontakt," ütles Petoffer.

Kui ärevusega tegelemata jätta ja emotsioone enda sisse kuhjata, võivad tekkida nii füsioloogilised kui vaimse tervise mured ka pikemas perspektiivis.

Mental pin kasvas välja Petofferi magistritööst kaks aastat tagasi. "Sellega saab ühenduse oma keha ja sisemuse muutustega, aga samal ajal viia tähelepanu välisele, nii et inimene pole liialt oma emotsioonitulvades kinni."

Petofferi sõnul on toote vastu huvi palju ja kasutajaid on kaasatud ka prototüübi loomise ajal. "Paljud soovivad olla katsetajateks või juba toodet osta," tõdes naine.