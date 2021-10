"Squid Game'i" looja: kaotasin stressi tõttu kuus hammast

Ülipopulaarse sarja "Squid Game" autor Hwang Dong-hyuk pole enda sõnul rikas, aga tal on piisavalt, et leivapäts alati laual oleks. Lepingust tuleneva raha maksis Netflix autorile muidugi ära, aga mingit suuremat boonusraha pole ta sarja menukust arvestades saanud.

"Squid Game" on Netflixi ajaloo populaarseim seriaal, mida voogedastusplatvormi andmete järgi vaadanud 142 miljonit kasutajat. Lekkinud dokumendid näitavad, et üheksa episoodiga sarja tegemine maksis 18.4 miljonit eurot, mis teeb ühe episoodi hinnaks 2.04 miljonit eurot. Samas on "Squid Game" toonud Netflixile hinnanguliselt 773 miljonit eurot tulu.

Sarja kirjutamine ja lavastamine tekitas Dong-hyukil aga nii suure stressi, et ta kaotas oma sõnul kuus hammast. "See oli füüsiliselt, mentaalselt ja emotsionaalselt ränk," ütles sarja looja. Mehe sõnul tuli tal pidevalt uusi ideid, mida keset filmimist katsetada ja seega tehti alatihti ka topelttööd.

"Squid Game'i" idee sai Dong-hyuk oma pereolukorrast 2009. aastal, mil ülemaailmne majanduslangus tema kodumaale tugeva põntsu pani. Autor luges toona raamatuid, mille tegelaskujud - nagu ta isegi - raha ja edu puuduses vaevlesid. "Mõtlesin, et kui päriselt oleks mõni ellujäämismäng, mille võitja saab tasuks paksu rahapataka, siis kas ma võtaks osa, et oma peret aidata," rääkis Dong-hyuk.

Tema sõnul on seriaal mõjutatud lihtsast ideest: inimesed võitlevad oma elu eest väga ebavõrdsetes tingimustes. Sellega teeb ta ninanipsu moodsale kapitalismile. "Ma usun, et üldine globaalmajanduslik kord on ebavõrdsust tootev ja umbes 90 protsenti inimestest arvavad, et see pole õiglane," tõdes Dong-hyuk ning ütles, et elame tegelikult praegugi "Squid Game'i" maailmas.

Varem on Dong-hyuk öelnud, et sari on osaliselt inspireeritud Donald Trumpi presidentuurist ja ka üks karakteritest on talle sarnane.