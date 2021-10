USA metal-bänd Five Finger Death Punch esineb suvel Eestis

11. juulil 2022 astub Saku Suurhallis lavale metal-bänd Five Finger Death Punch. Tegu on bändi Euroopa turneega, mis saab avapaugu Nova Rock festivalil Austrias.

Five Finger Death Punch on tänaseks kogunud üle 7,6 miljardi striimi ja 3 miljardit videovaatamist ning aastatel 2018–2020 müüsid nad oma kontserditele üle ühe miljoni pileti. Kui lüüa kokku hard rock'i skeene bändide müügid ja striimid, siis edestab neid vaid Metallica. Neil on kaksteist esikohasinglit.

Viimase kümnendi jooksul on bänd pälvinud nii riiklikke kui ka rahvusvahelisi auhindu ja autasusid, sealhulgas Ameerika Ühendriikide armee assotsiatsiooni Soldier Appreciation Award, mille on enne neid pälvinud vaid üks salvestav muusik: Elvis Presley.



Five Finger Death Punch töötab praegu stuudios, uus album peaks ilmavalgust nägema järgmisel aastal.

Saku Suurhallis toimuva kontserdi piletid tulevad müüki reedel.