Katy Perry avaldas kaveri biitlite loost "All You Need Is Love"

Laulja Katy Perry avaldas uusversiooni biitlite legendaarsest loost "All You Need Is Love". Lugu on ka riietebrändi Gap reklaamklipis, kellega Katy Perry koostööd tegi. Perry avaldas, et ta töötas 20 aastat tagasi Gapi rõivapoes Santa Barbaras.

Ühe koostöö osana viib Gap läbi annetuse, milles toetab vaesuses elavatele lastele hädavajalike tarvete soetamist. Iga kaveri kuulamise eest Spotifys lubab Gap annetada ühe dollari laste vaesusega võitlevale organisatsioonile Baby2Baby.