Piret Järvis-Milder Vanilla Ninja uuest plaadist: tuleb teha veel tööd

Ansamblil Vanilla Ninja ilmus pärast 15-aastast pausi album "Encore".

Piret Järvis-Milder sõnas, et album "Encore" jõudis esimesel nädalal pärast ilmumist Saksamaa albumimüügi edetabelis 13. kohale, mis oli naise sõnul üllatav, kuna bänd pole jõudnud seal veel uuele albumile reklaami teha. Samuti on album jõudnud ka Austria ja Šveitsi edetabelitesse.

Laulja tõdes, et kuigi saksakeelses kultuuriruumis on bändil palju austajaid, ei ole nad pidanud veel saksa keeles laulma. "Ma ei imestaks, kui tuleks saksakeelne lugu ka varsti," mainis Järvis-Milder ja sõnas, et kuigi nende repertuaar on enamjaolt ingliskeelne, on bändi algusaastatel lauldud ka eesti keeles.

"Fännid on enamasti hästi reageerinud," sõnas Järvis-Milder. "Endised kuulajad leidsid meid ikkagi üles."

Kuigi albumi edu on siiani olnud hea, leidis Järvis-Milder, et tuleb pingutada, et tulemused oleksid veelgi paremad. "Kindlasti on vaja teha tööd, et läheks veel paremini. Praegu on alles algus."

Hoolimata sellest, et bänd tegi muusikast aastateks pausi, ei ole poelettidelt kadunud ülimalt populaarne Vanilla Ninja jäätis. "See on väga lihtne, maitsev jäätis," iseloomustas Järvis-Milder jäätise edu. "Ma arvan, et see ongi selle edu võti," arvas laulja.

Piret Järvis-Milder on seisukohal, et ilmselt tuleb igas bändis ette arusaamatusi, sest veedetakse palju aega koos. "On paratamatu, et toimuvad kokkupõrked," mainis Järvis-Milder, kuid leidis, et suuremaid probleeme pole bändis ette tulnud.

Saates meenutas Järvis-Milder, et tüdrukutebändis võivad tulla peamised arusaamatused näiteks juuksur või jumestaja valimisega.

Kuigi bändi taasühinemine oli Järvis-Milderi sõnul liikmete plaan juba aastaid, oli keeruline seda korraldada. "Kauge vahemaa tagant on ühise asja tegemine päris keeruline," sõnas Piret Järvis-Milder ja mainis, et ansambli liikmed Katrin Siska ja Triinu Kivilaan elavad välismaal.

Vanilla Ninja liikmed loodavad, et uue albumi "Encore" esitluskontsert Eestis toimub 2022. aasta suvel.