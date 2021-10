Jonny Greenwood avaldas kaks uut lugu

Jonny Greenwood avaldas kaks uut laulu, mis on tunnuslugudeks Jane Campioni uuele vestern-draamale "The Power of the Dog".

Lugude pealkirjad on "West" ja "25 Years".

"The Power of the Dog" on teine film sel aastal, millele Greenwood muusika on loonud. Ka printsess Diana elulool põhinevale Pablo Larraini filmile "Spencer" kirjutas kitarrist muusika.

"The Power of the Dog" esilinastub 17. novembril, Netflixi jõuab see detsembri alguses.