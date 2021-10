Johannes Laas 5tet avaldas debüütalbumi "Öö"

Johannes Laas 5tet loob oma muusikaga meelihaarava muusikalise reaalsuse, milles võib loetud minutite jooksul kogeda nii pulseerivaid riffe, meditatiivset psühhedeeliat, lõõmavat jazz-rokki kui ka hingematvalt kauneid meloodiaid.

"Öö on mulle alati mõjunud inspireerivalt ning plaadil kõlavad lood on kirjutatud just nimelt hilistel õhtutundidel oma muusikaliste ideedega mediteerides," sõnas Johannes ja lisas, et iga muusik kollektiivist on andnud albumile oma panuse. "Hilisem arranžeerimine toimus prooviruumis ühiselt."

Plaadil musitseerivad lisaks Johannesele Kristen Kütner (12-keelne kitarr, elektrikitarr), Tobias Tammearu (tenorsaksofon), Karl Tammaru (basskitarr) ning Martin Petermann (trummid).

Album salvestati Tartus Ö stuudios ning stuudiotehnikuks oli Martin Kikas. Kokkumängu eest vastutas Siim Hiob ning lõppviimistluse tegi Johannes Lõhmus.

Johannes Laas on muusik ja helilooja, kes lisaks albumi avaldanud kvintetile musitseerib armastatud eesti artistidega nagu Rita Ray ja Anett. Ta on kaastegev ka ansamblis Alfa Collective.

Aastal 2019 pälvis ta Tiit Pauluse noore kitarrimängija preemia.