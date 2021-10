Jüri Muttika nautis Tallinna panoraami vanalinna kõrgeima kraana otsas

Kraana saabus ehitusplatsile kaks päeva ja selleks pandi kinni terve Lai tänav. Peagi läheb rekonstrueerimisele ka objekti kõrval asuv Aida tänav, mille kaudu veetakse ehitusmaterjale ja seadmeid ning siis hakkabki tornkraana kogu ehitusplatsi teenindama

Linnateatri haldusjuhi Rain Raabeli sõnul tuleb uus teatrisaal tänavapinnast alla üheksa meetrit. "Võrreldes vana Põrgusaaliga läheme umbes viis meetrit sügavamale," rääkis Raabel "Ringvaates".

Pärast linnateatri ehitust kasvab see senise 4000 ruutmeetri kasutatava pinna pealt 11 000 ruutmeetri suuruseks ja sinna mahub kokku kuus saali. Teatrimajade suuruse pingereas tähendab see Viljandi Ugala ja Tartu Vanemuise vahepealset näitemaja.

Arheoloog Rünno Läänemägi sõnas, et ehituse käigus on leitud kivikaev ja puidust kaev. "Samamoodi mitmeid sõnnikuauke, mis viitavad loomade pidamisele."

Kaevupõhjast tuli välja ka üks hõbemünt. "Tõenäoliselt on see pärit 14.-15. sajandist. Münt vajab veel puhastamist ja konserveerimist," rääkis Läänemägi ja märkis, et praegu on töö kaevuga veel pooleli ning võibolla tuleb sealt välja veel üht-teist põnevat.

Jüri Muttika ronis muidugi tornkraana otsa, kus asub ka kraanaoperaatori töökoht. "Teletorni otsa jooksmine on ilmselt lihtsam," tõdes reporter poolel teel tippu.