Sotsiaalmeedia luuletaja Lauri Räpp: kirjutan oma sisetunde pealt

Sotsiaalmeedias tegutsev luuletaja Lauri Räpp on oma loominguga suutnud samastuda lugejaga. Küllap seletabki see majandustaustaga luulearmastaja suurt edu.

Lauri Räpp ennast poeediks ei pea. "Minu jaoks on poeet Doris Kareva, Indrek Hirv või Betti Alver. Olen ise pigem asjaarmastaja," jäi mees tagasihoidlikuks.

Tuntust sotsiaalmeedias on tal endalgi keeruline seletada. "Mingil imelikul põhjusel on mul Instagramis tohutult palju jälgijaid - 15 600. Imestan, et kust nad tulevad," sõnas Räpp "Ringvaates".

Oma esimesed luuletekstid avaldas mees sotsiaalmeedias 2018. aastal, ent juba varem oli ta välja andnud paar raamatut. "Luule pole lihtne. Väikesesse vormi tuleb panna palju - see on kõige keerulisem asja juures," tõdes kirjanik.

Räpi sõnul meeldib talle oma tekste läbi kirjutada. Isegi kümme korda järjest, et tabada sõnamänge ja teksti rütmi. "Kasutan palju sisetunnet," rääkis mees, kes hariduselt majandustaustaga, aga tohutu lugemusega. "Otsin oma rütmi - mulle peab endale see meeldima. See on korralik töö," tõdes Räpp.

Räpp väldib teadlikult kellegi mahategemist või sildistamist, tema looming keskendub heale. Läbi sotsiaalmeedia on ta saanud ka hulgaliselt tagasisidet. Inimesed tunnevad Räpi loomingus äratundmist - hetki nende päevast ja emotsioonidest. "Olen taibanud, et suudan oma loominguga samastuda," rääkis kirjanik.

Aasta alguses toimus Räpi elus traagiline sündmus, kui tema vend endalt elu võttis. Räpp on sellest ka varem avalikult kirjutanud ja rääkinud. "See on teema, millest peab rääkima. Palju on kihte, mis vajavad avamist. Tekst, mille ma kirjutasin, aitas paljusid inimesi," tõdes Räpp.