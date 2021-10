The Rolling Stones avaldas loo "Come To The Ball"

The Rolling Stones jagas varem avaldamata lugu, mille pealkiri "Come To The Ball". Lugu pärineb bändi 1981. aasta albumi "Tattoo You" uusversioonist, mis avaldati 22. oktoobril. Uue albumi lood on salvestatud esialgse plaadi ilmumisajal, ent lugu "Come To The Ball" pole varem avaldatud.

Loo kirjutasid Mick Jagger ja Keith Richards ning selle produtseeris Jimmy Miller, kes ka varem bändiga koostööd teinud.

The Rolling Stones on parajasti turneel USA-s.