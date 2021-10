Paul McCartney lõpetas autogrammide jagamise

Biitlite liige Paul McCartney teatas, et on väsinud jagamast fännidele autogramme.

"See on alati minu jaoks kummaline tundunud," rääkis McCartney autogrammide jagamisest.

Samuti lisas McCartney, et ei näe mõtet teha fännidega pilte, vaid parema meelega vestleks oma austajatega.

"See, mis teil tavaliselt on, on halva kvaliteedi ja taustaga foto. Samuti näen ma natukene õnnetu välja," ütles muusik. "Vestleme, vahetame lugusid," andis McCartney fännidele mõista.

Lisaks autogrammide jagamise lõpetamisele, teatas McCartney hiljuti, et bändi The Beatles lahkumineku taga oli ansambli juhtfiguur John Lennon. Aastaid arvati, et McCartney oli bändi laialisaatmise taga.

"Ma ei algatanud lahkuminekut. See oli meie Johnny," ütles McCartney. "See oli minu bänd, see oli minu töö, see oli minu elu. Ma tahtsin, et see jätkuks."