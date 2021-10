Liis Lemsalu teenis lapsepõlves taskuraha tänavamuusikuna

Liis Lemsalu uus laul "Magusvalus" ilmus mõned nädalad tagasi.

"Mulle tohutult meeldis sõna "magusvalus", mis ma teksti kirjutamise käigus välja mõtlesin," rääkis Lemsalu uue loo pealkirja sünnist. Veel lisas artist, et singli pealkiri on justkui kogu loo kokkuvõte.

Lemsalu sõnul valmistas talle esialgu loo pealkiri muret, sest sarnanes tema arvates liigselt Jüri Pootsmanni singlile "Magus melanhoolia." Pootsmanni arvates ei olnud aga Lemsalu uue loo pealkiri problemaatiline.

Mõistet "magusvalus" kirjeldas Liis Lemsalu näitega jalgpallist. "Kukud, aga lööd jalgpallis värava. Saad haiget, aga tegelikult skoorid," mainis laulja.

Saates tuli juttu ka taskuraha teenimisest. Nii selgus, et Liis Lemsalu on proovinud tänavamuusiku ametit ja laulnud mööduvatele inimestele Balti jaama tunnelis. "Kunagi käisin ühe parima sõbrannaga raha teenimas Balti jaama tunnelis," mainis Lemsalu. Artisti sõnul teenisid nad sõbrannaga üsna palju ning said seejärel lubada endale õhtusöögi restoranis.

Raadio 2 hommikuprogrammis valis Liis Lemsalu välja muusikapalad, mis talle meeldivad ning kõnetavad. Nii leidis muusiku nimekirja tee näiteks Cardi B, Bad Bunny ja J Balvin lugu "I Like It".

"Ma arvan, et räpil on tõusud ja mõõnad," arvas Lemsalu ja ütles, et viimasel ajal on räppmuusika olnud pideval tõusuteel.

Lemsalu tõdes, et viisid ja uue laulu ideed jõuavad temani üpriski veidrates kohtades. Nii rääkis artist, et viimati hakkas talle kõlama meloodia näiteks saunas.

Lugudest tõi Lemsalu välja veel ka Doja Cati singli "Woman" ning muusikat ansamblilt Prodigy.

Hiljuti 29. sünnipäeva tähistanud laulja tõdes, et tegelikult ei pea ta sünnipäevade tähistamisest suurt lugu. "Minu jaoks on sünnipäev alati natukene selline koorem, mida kanda," rääkis lauljanna. Sünnipäeval valmistab Lemsalule stressi pidev tähelepanu. Samas tõdes muusik, et muidugi pakub sünnipäeval rõõmu sõprade nägemine ja toredate õnnesoovide saamine.